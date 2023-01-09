Эрдоган заявил о строгом соблюдении Турцией Конвенции Монтрё

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строгое соблюдение его страной Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в зоне черноморских проливов, позволило не допустить напряженности в бассейне Черного моря с началом войны в Украине. Видеообращение турецкого лидера транслировал телеканал TRT.

«Турция неукоснительно следует Конвенции Монтрё. Тем самым мы предотвратили напряженность в бассейне Черного моря», - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства. Видеообращение турецкого лидера транслировал телеканал TRT.

Власти Турции ранее неоднократно заявляли, что с начала войны в Украине не пропустили в Черное море ни один военный корабль, ссылаясь на предоставленное ей право в рамках Конвенции Монтрё. В марте прошлого года Турция официально информировала Россию и Украину, что применит статью 19 конвенции о запрете на проход военных кораблей через Дарданеллы и Босфор.