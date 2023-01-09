МВД обратилось к участникам дорожного движения

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения с призывом соблюдать осторожность в связи с обледенением дорог в снежную погоду.

«Ввиду нестабильной погоды всем участникам дорожного движения рекомендуется быть осторожными.

Пешеходы должны соблюдать бдительность при движении на тротуарах, покрытых мрамором.

К родителям просьба не оставлять без внимания своих детей, не позволять им играть в снежки на проезжей части.

Следует учесть, что при таких погодных условиях тормозной путь увеличивается, что может повлечь за собой несчастные случаи», - заявил представитель управления, майор полиции Ровшан Тагиев.