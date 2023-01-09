Азербайджанца до смерти замучали в тебризской тюрьме

В городе Тебриз в Южном Азербайджане участник акций протеста, отец троих детей Гейдар Азими Гаябаши был замучен и убит в изоляторе.

Сообщается, что Гаябаши был арестован в начале декабря прошлого года в ходе акций протеста в Тебризе. Он содержался в изоляторе иранского управления безопасности и там был подвергнут пыткам.

При передаче тела мужчины семье власти потребовали, чтобы происшествие не предавалось огласке. Из-за этого новость о его смерти распространилась позднее.

Гейдар Азими Гаябаши вместе с несколькими протестующими был задержан по подозрению в убийстве в ходе беспорядков бойца исламского народного ополчения «Басидж».