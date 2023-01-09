Телеканал «Дождь» получил новое «место жительства»

Разрешение на вещание под брендом «Дождя» получила компания TVR Studios B.V., сообщается на сайте регулятора.

Латвийское радио предположило, что лицензия, вероятно, позволит «Дождю» распространять свои программы по кабельным телевизионным сетям во всех странах Евросоюза, в том числе и в Латвии.

6 декабря 2022 года латвийский Национальный совет по электронным СМИ отозвал у телеканала «Дождь» лицензию на вещание. Это произошло после того, как ведущий Алексей Коростелев сказал в эфире, что телеканал «смог помочь» многим российским военным, которые столкнулись с нарушениями во время мобилизации. Телеканал «Дождь» решил оспорить отзыв лицензии.