США пригрозили Китаю
США «очень внимательно» следят за решениями, которые принимает Китай в ответ на любые российские запросы помощи в сфере безопасности, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, Вашингтон «ясно дал понять» властям Китая, в том числе во время встречи лидеров двух стран на Бали в ноябре, какова будет цена, если Пекин решит помочь России в систематическом уклонении от санкций США или предоставить помощь в сфере безопасности, которая будет использована российской армией в Украине.