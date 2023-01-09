Зеленский: Итогом битвы станет освобождение Донбасса

Россияне сконцентрировали все свои усилия на Соледаре, битва за Донбасс продолжается, заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

«Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса», - добавил Зеленский.

Украинский лидер также сообщил, что Киев достигает согласия с западными партнерами насчет поставок вооружения: «Будут хорошие новости для нашего государства, и очень важно, что мы достигаем согласия с партнерами именно сейчас, накануне нового «Рамштайна», и на фоне очередных жестоких преступлений оккупантов», - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна получить все необходимое, чтобы очистить свою территорию от российских войск.

«Российские удары по Херсону и Очакову, по городам Донецкой и Харьковской областей, постоянный террор против приграничных громад Сумской области. Постоянный террор против наших людей на оккупированной территории. Мир знает, что каждый день российского присутствия на украинской земле – это смерти, ранения, боль и страдания людей. Украина должна получить все то, что необходимо, чтобы изгнать террористов с нашей земли, и чтобы надежно защитить наших людей от любых российских эскалационных планов. Я уверен, что это оружие и эта техника будут у наших воинов на фронте. Уже скоро», - заявил Зеленский.