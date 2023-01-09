В Германии заявили, что Кипр может быть только один

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в понедельник, что решение о создании двух государств для Кипра «не является вариантом», и Германия продолжит настаивать на «деэскалации напряженности на острове», пишет Reuters.

«Германия твердо на вашей стороне. Решение может быть найдено только на основе резолюций Организации Объединенных Наций», - заявила Бербок во время совместной пресс-конференции со своим кипрским коллегой Иоаннисом Касулидисом.