Зеленский: Вся земля под Соледаром в трупах россиян
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего заседания Ставки верховного главнокомандующего выразил благодарность украинским воинам, защищающим Бахмут и Соледар от российских войск.
«Это чрезвычайно трудно – там почти не осталось целых стен... Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие», - подчеркнул украинский президент.