Начинается еще одна мировая война: «война чипов» наш комментарий
Летом прошлого года в статье «Назревает новая война – война чипов» haqqin.az отмечал, что США приняли решение ограничить китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям.
Именно так выглядела последняя попытка правительства США использовать полупроводники в качестве инструмента для сдерживания достижений Китая в таких областях, как производство суперкомпьютеров, а также высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект.
Понимая, что односторонние меры контроля утратят со временем эффективность, Вашингтон призвал присоединиться к этой акции и другие страны. И хотя гарантий от союзников по введению аналогичных мер Вашингтон пока не получил, консультации идут так интенсивно, что контуры надвигающейся «войны чипов» просматриваются все отчетливее. И чем больше стран поддержат ту или другую сторону, тем больше эта война будет напоминать глобальное технологическое столкновение двух мировых гигантов экономики.
Приходится констатировать, что именно к этому все и идет.
Хотя, если копнуть глубже, подковерная борьба за глобальный рынок чипов шла и раньше. В последние годы, особенно, на фоне острых экономических противоречий с США, Китай поставил перед собой задачу обрести в рамках программы по развитию технологий и инноваций полную независимость в сфере производства полупроводников, для чего усилил поток инвестиций в эту индустрию как со стороны государственного, так и частного секторов. Так, в 2020 году в КНР появилось 23.100 новых компаний по производству полупроводников, а в 2021-м – еще 47.400.
В этот момент, почувствовав, что инициатива ускользает за Китайскую стену, Министерство торговли США пошло на крупнейшее за всю историю финансирование внутреннего производства полупроводников, обнародовав план о выделении на эти цели 50 миллиардов долларов.
В результате, с января по август 2022 года прекратили существование 3.470 китайских компаний, в том числе, предприятия, производившие продукцию со словом «чип». Если же учесть, что годом ранее в Китае закрылись 3.420 компаний, а в 2020-м году – 1.397 производителей полупроводников, то можно считать закономерным, что акции крупнейших китайских производителей полупроводников «просели» до десятков процентов.
Но даже при этом в Вашингтоне оставались опасения на предмет того, что, если Япония и Нидерланды, предприятия которых занимают ведущие мировые позиции в сфере оборудования для производства полупроводников, продолжат поставки в КНР, то в системе американского экспортного контроля могут появиться лазейки. Потом, собственно, США и обратились к этим странам с просьбой присоединиться к экспортным ограничениям.
На днях Ясутоси Нисимура, министр экономики, торговли и промышленности Японии, договорился на встрече с министром торговли США Джиной Раймондо о сотрудничестве в области полупроводников.
Достигнутые американо-японские договоренности касаются «обеспечения экономической безопасности, в частности, сотрудничества в области укрепления производственной базы высокотехнологичных полупроводников в Японии».
Кстати, в декабре прошлого года новая японская компания Rapidus и американский технологический гигант IBM заключили соглашение о партнерстве в области разработки и производства чипов следующего поколения. Более того, Нисимура сообщил, что правительство Японии утвердило в прошлом месяце дополнительный бюджет для финансирования производства полупроводников, приняв решение инвестировать в эту отрасль до 15 миллиардов долларов. Если добавить к ним американские инвестиции, то получается, что на борьбу только с одной сферой китайской экономики выделена астрономическая сумма 65 миллиардов долларов.
Но и Пекин, судя по всему, не собирается сдавать позиции. Также в конце прошлого года было объявлено, что для противодействия санкциям США Пекин планирует принять финансовый пакет помощи для национальных производителей полупроводников на общую сумму более одного триллиона юаней (порядка 143 миллиардов долларов). Что вдвое больше американских и японских инвестиций вместе взятых.
В Пекине считают, что выделение столь колоссальной суммы является принципиально важным шагом на пути к самообеспеченности чипами. И эти меры будут предприняты, в основном, в виде субсидий и налоговых льгот для отдельных компаний и фабрик. Причем по некоторым данным этот амбициозный план может быть реализован уже в первом квартале текущего года. Судя по публикациям в китайских СМИ, компании будут иметь право на 20-процентную государственную субсидию от стоимости покупок.
Словом, китайские миллиарды пошли атакой на миллиарды США и Японии. Ну, а когда в топку торговой войны подбрасывают в качестве горючего более 200 миллиардов долларов, говорить о мирном исходе сражения за мировое лидерство в производстве чипов уже не приходится.
Остается лишь ждать, к чему эта «война чипов» в итоге приведет…