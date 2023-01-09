Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:03

Летом прошлого года в статье «Назревает новая война – война чипов» haqqin.az отмечал, что США приняли решение ограничить китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям. Именно так выглядела последняя попытка правительства США использовать полупроводники в качестве инструмента для сдерживания достижений Китая в таких областях, как производство суперкомпьютеров, а также высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект.

Понимая, что односторонние меры контроля утратят со временем эффективность, Вашингтон призвал присоединиться к этой акции и другие страны. И хотя гарантий от союзников по введению аналогичных мер Вашингтон пока не получил, консультации идут так интенсивно, что контуры надвигающейся «войны чипов» просматриваются все отчетливее. И чем больше стран поддержат ту или другую сторону, тем больше эта война будет напоминать глобальное технологическое столкновение двух мировых гигантов экономики. Приходится констатировать, что именно к этому все и идет. Хотя, если копнуть глубже, подковерная борьба за глобальный рынок чипов шла и раньше. В последние годы, особенно, на фоне острых экономических противоречий с США, Китай поставил перед собой задачу обрести в рамках программы по развитию технологий и инноваций полную независимость в сфере производства полупроводников, для чего усилил поток инвестиций в эту индустрию как со стороны государственного, так и частного секторов. Так, в 2020 году в КНР появилось 23.100 новых компаний по производству полупроводников, а в 2021-м – еще 47.400.

В этот момент, почувствовав, что инициатива ускользает за Китайскую стену, Министерство торговли США пошло на крупнейшее за всю историю финансирование внутреннего производства полупроводников, обнародовав план о выделении на эти цели 50 миллиардов долларов. В результате, с января по август 2022 года прекратили существование 3.470 китайских компаний, в том числе, предприятия, производившие продукцию со словом «чип». Если же учесть, что годом ранее в Китае закрылись 3.420 компаний, а в 2020-м году – 1.397 производителей полупроводников, то можно считать закономерным, что акции крупнейших китайских производителей полупроводников «просели» до десятков процентов. Но даже при этом в Вашингтоне оставались опасения на предмет того, что, если Япония и Нидерланды, предприятия которых занимают ведущие мировые позиции в сфере оборудования для производства полупроводников, продолжат поставки в КНР, то в системе американского экспортного контроля могут появиться лазейки. Потом, собственно, США и обратились к этим странам с просьбой присоединиться к экспортным ограничениям. На днях Ясутоси Нисимура, министр экономики, торговли и промышленности Японии, договорился на встрече с министром торговли США Джиной Раймондо о сотрудничестве в области полупроводников. Достигнутые американо-японские договоренности касаются «обеспечения экономической безопасности, в частности, сотрудничества в области укрепления производственной базы высокотехнологичных полупроводников в Японии». Кстати, в декабре прошлого года новая японская компания Rapidus и американский технологический гигант IBM заключили соглашение о партнерстве в области разработки и производства чипов следующего поколения. Более того, Нисимура сообщил, что правительство Японии утвердило в прошлом месяце дополнительный бюджет для финансирования производства полупроводников, приняв решение инвестировать в эту отрасль до 15 миллиардов долларов. Если добавить к ним американские инвестиции, то получается, что на борьбу только с одной сферой китайской экономики выделена астрономическая сумма 65 миллиардов долларов.