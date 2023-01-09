Госдеп: рост влияния Пригожина говорит об отчаянии в Кремле

Отвечая на вопрос журналиста о позиции Вашингтона по поводу усиления влияния Пригожина, который входит в окружение российского президента Владимира Путина, Прайс отметил, что это «свидетельствует о том, что россияне все чаще обращаются ко все более радикальным средствам для перебрасывания сил в Украину».

Растущая роль частной военной компании «Вагнер» и превращение ее основателя Евгения Пригожина в альтернативный центр силы в российских вооруженных силах «определенно» является признаком отчаяния, в котором находится Кремль. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает «Голос Америки».

«Десятки тысяч действующих бойцов являются не российскими военными, а [наемниками] «Вагнера»... Многие из этих бойцов – не высококвалифицированные пехотинцы, а заключенные, во многих случаях обвиненные и осужденные за тяжкие, насильственные преступления, - заявил Прайс. – Они воюют в Украине, потому что им пообещали помилование. Это само по себе отвратительно. Мы указали на то, что это попахивает отчаянием. И это не поменяет исход войны».

На просьбу прокомментировать динамику ситуации в Украине, представитель Госдепартамента отметил, что можно говорить сразу о двух динамиках – одна из них исходит из действий украинских партнеров, которые «последовательно демонстрируют свою стойкость и эффективность на поле боя». Однако реальность заключается в том, что «тысячи российских военных остаются на суверенной украинской территории, регулярно обрушивая огневую мощь на украинские города», - добавил Прайс.

По его словам, США стремятся изменить именно последнюю динамику, увеличивая объем помощи Украине, включая поставку боевых бронированных машин и систем ПВО, которые должны снизить угрозу применения иранских беспилотников. Прайс пообещал «продолжать поддерживать наших украинских партнеров столько, сколько потребуется».