Дочь экс-президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы

По ее словам, дочь экс-президента Исламской Республики Али Акбара Хашеми-Рафсанджани была арестована 27 сентября и заключена в тюрьму Эвин.

Бывший депутат иранского Меджлиса (парламента), видный борец за права женщин Фаэзе Хашеми-Рафсанджани приговорена к пяти годам тюрьмы за призывы к антиправительственным выступлениям. Об этом сообщила новостному порталу Fars Haber ее адвокат Нида Шамс.

"Мой клиент приговорен судом первой инстанции к пяти годам лишения свободы за подстрекательство жителей к демонстрациям, - сказала Шамс. – Мы постараемся обжаловать это решение в установленный законом срок".

60-летнюю активистку также обвинили в "сговоре против безопасности страны и пропаганде против существующей системы правления".

Хашеми-Рафсанджани в прошлом несколько раз была осуждена за участие в незаконных собраниях. В 2009 году ей было запрещено заниматься политической и культурно-просветительской деятельностью в течение пяти лет. В 2011 году попала в тюрьму за выступление на митинге в поддержку лидера реформаторского движения Мир Хосейна Мусави. В 2017 году была снова приговорена к шестимесячному тюремному заключению за обнародование данных, порочащих государственных деятелей Ирана.