Россияне ведут наступления на трех направлениях в Донецкой области, продолжая мобилизацию местного населения. В то же время они несут потери в Херсонской области, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВС Украины.

По данным Генштаба, россияне ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивают усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеют.