В России не опубликуют списки убитых в Макеевке военных

Военный комиссар Самарской области РФ Алексей Вдовин заявил, что списки убитых в Макеевке мобилизованных россиян не будут опубликованы, пишет издание The Insider.

«Списки никакие публиковаться не будут. Всю имеющуюся информацию в военных комиссариатах доводят персонально членам семей военнослужащих – либо при обращении, либо, в отношении ряда военнослужащих, осуществляют оповещение персонально сотрудники военных комиссариатов. Списки нельзя публиковать. Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения провокационных мероприятий против родственников военнослужащих», - заявил военный комиссар.

Здание ПТУ в Макеевке было обстреляно ВСУ 1 января. Там располагались российские мобилизованные. По данным Министерства обороны РФ, погибли 89 человек, большая часть из них – мобилизованные из Самарской области. Украинская сторона ранее заявляла, что после удара погибли порядка 400 российских военных.