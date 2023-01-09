Протесты продолжаются. Экоактивисты тверды в своих требованиях

Несмотря на холодную снежную погоду, азербайджанские экоактивисты продолжают уже тридцатый день акцию на дороге Ханкенди – Лачин в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности, золоторудного месторождения «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли».

Участники акции традиционно исполнили утром Государственный гимн Азербайджана, после стали скандировать лозунги.

Как сообщается, были созданы условия для проезда по дороге Ханкенди – Лачин автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК).