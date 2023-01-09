В течение двух дней на дорогах Азербайджана из-за гололеда произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, приведших к жертвам, сообщил начальник Отдела по связям с общественными организациями по обеспечению безопасности движения Главного управления Государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев.

По его словам, в результате ДТП 21 человек получил травмы различной степени тяжести, трое погибли.

Тагиев еще раз призвал водителей к осторожности.

*** 09:48

За два дня в Баку вследствие морозной погоды произошло 50 дорожно-транспортных происшествий, сказал главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку Араз Аскерли.

По словам Аскерли, в Баку за 9 января было зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, за утренние часы вторника – 15.

Все аварии привели к материальному ущербу, случаев смерти или травм не зафиксировано, отметил Аскерли.