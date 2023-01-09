Российская нефть рухнула

Российская нефть продается в половину мировых цен и намного дешевле потолка ($60 за баррель), введенного G7, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.

По данным издания, 6 января Urals торговалась в порту Приморск за $37,80 за баррель, а мировой эталон Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

Bloomberg считает, что подобная ситуация на рынке сложилась после введения эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю (действует с 5 декабря). Кроме того, ограничение цен на российскую нефть сделали Россию более зависимой от Китая и Индии. Поэтому РФ столкнулась с необходимостью, как пишет агентство, продавать нефть со скидкой. Так Москва сможет сохранить конкуренцию с поставками с Ближнего Востока.