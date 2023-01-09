В ISW рассказали, зачем Пригожину Соледар

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает использовать сообщения об успехах группы в Соледаре для укрепления своей компании как эффективной боевой силы, пишет в сводке американский Институт изучения войны (ISW).

Бойцы «Вагнер» заявили, что за последние несколько дней захватили территорию в пределах Соледара, и многие российские источники рассматривают эти успехи как признаки того, что силы компании Пригожина могут вскоре окружить Бахмут.