В ISW рассказали, зачем Пригожину Соледар
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает использовать сообщения об успехах группы в Соледаре для укрепления своей компании как эффективной боевой силы, пишет в сводке американский Институт изучения войны (ISW).
Бойцы «Вагнер» заявили, что за последние несколько дней захватили территорию в пределах Соледара, и многие российские источники рассматривают эти успехи как признаки того, что силы компании Пригожина могут вскоре окружить Бахмут.
На видео, распространившемся в соцсетях 9 января, видно, как бойцы «Вагнер» ведут ожесточенный бой из стрелкового оружия возле здания городской администрации в центре Соледара, говорится в сводке ISW.
Пригожин заявил 9 января, что «исключительно» подразделения его компании занимают позиции в Соледаре, и отметил, что бойцы «Вагнер» в настоящее время ведут «ожесточенные бои за здание городской администрации».
Эксперты ISW считают, что Пригожин продолжит использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные сообщения об успехах «Вагнер» в Соледаре и Бахмуте для укрепления репутации своей компании как единственной российской группировки в Украине, способной достичь ощутимых успехов.