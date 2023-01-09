Убийца экс-премьера Японии признан вменяемым

Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признан вменяемым, сообщает телеканал TBS.

Принудительная психиатрическая экспертиза проводилась с июля 2022 года.

Ямагами перевели из закрытого медучреждения в тюрьму в городе Нара. До 13 января ему должны предъявить обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.

Экс-премьер Японии был убит 8 июля 2022 года во время выступления на митинге. Выстреливший в него 41-летний Тэцуя Ямагами после задержания сказал, что его мотивом стало желание отомстить Синдзо Абэ за предполагаемую связь с религиозной организацией «Церковь объединения», которая разорила семью нападавшего.