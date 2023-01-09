Состояние Михалкова ухудшилось
Площадь поражения легких режиссера Никиты Михалкова увеличилась и обострились хронические проблемы с сердцем, пишут российские СМИ.
По результатам компьютерной томографии выявлен рост пораженных участков легких. Состояние режиссера ухудшилось. ТГ-канал Mash пишет, что у режиссера мог развиться инфаркт на фоне мерцательной аритмии. Но врачам удалось этого избежать. Пока угроза жизни отсутствует.
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