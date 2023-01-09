США готовят поставки Украине бронетранспортеров Stryker

В США рассматривают возможность отправки в Украину партии боевых бронированных машин Stryker в рамках подготовки к ожидаемому российскому наступлению. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, администрация США может объявить о новом пакете помощи в конце следующей недели. Войдут ли в этот пакет бронемашины Stryker — пока неизвестно, поскольку окончательное решение еще не принято. В то же время собеседники газеты подчеркнули, что администрация может отправить эти бронетранспортеры следующим пакетом.

В начале января стало известно о намерении США поставить в Украину 50 боевых машин Bradley. В сравнении с ними бронемашины Stryker не так эффективны в бою, но обладают некоторыми другими преимуществами. Politico отмечает, что Stryker движется тише, чем Bradley, а также может перевозить больше солдат — девять против шести.