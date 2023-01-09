Пашинян ответит на вопросы журналистов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответит сегодня на вопросы журналистов.

Армянские СМИ сообщают, что некоторые издания не допустили к участию в пресс-конференции. В заявлении Союза журналистов Армении говорится, что порядка десяти СМИ были лишены возможности принять участие в пресс-конференции Пашиняна и задать ему вопросы.

«...Некоторые СМИ были лишены участия в пресс-конференции Никола Пашиняна за их непровластную позицию. Однако, с другой стороны, для участия в пресс-конференции были также приглашены несколько неправительственных СМИ», - отмечается в заявлении.