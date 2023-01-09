В Баку задержан водитель-наркоман

В поселке Гобустан Гарадагского района Баку сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции был задержан автомобиль Mercedes, водитель которого находился в состоянии наркотического опьянения, говорится в сообщении ГДП.

Инцидент зафиксирован 8 января.

В отношении водителя автомобиля - жителя Бардинского района Азербайджана Шамхала Гасымова - был составлен протокол и направлен в суд.

Решением Гарадагского районного суда Гасымов был арестован в административном порядке на 20 дней.