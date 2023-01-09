В Баку было до 2 градусов мороза

Во вторник, 10 января, на территории Азербайджана выпали осадки, временами шел снег, местами сильный, сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

По ее словам, минимальная температура воздуха составила в Баку и на Апшеронском полуострове 0-2 градуса мороза, в Аранской зоне – 2 градуса мороза, в Нахчыванской АР – 8-13 градусов мороза, в горных районах 18-23 градуса мороза.

«Высота снежного покрова составила в Баку и на Апшеронском полуострове 8-10 см», - отметила Мамедова.