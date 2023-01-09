Раскритикованный Кадыровым генерал назначен на высокую должность

До октября Лапин командовал группировкой войск «Центр» на войне в Украине. В октябре он был снят с должности.

Незадолго до этого его критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Они утверждали, что генерал-полковник несет личную ответственность за потерю Лимана и прорыв Вооруженных сил Украины в районе Тернов, Торского и Ямполовки Донецкой области.

Кроме того, по словам Кадырова, Лапин, который получил звезду Героя России за захват Лисичанска, на самом деле в Лисичанске не был.

«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», - говорил Кадыров.