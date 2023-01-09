«Через 5 лет Саудовская Аравия станет совершенно другой. Бахрейн станет совершенно другим. Несмотря на имеющиеся разногласия, Кувейт, Бахрейн и Катар смогут усилить свою экономику. Я думаю, что со временем Ближний Восток станет новой Европой», - заявил он.

Также саудовский принц рассказал, что у таких стран, как ОАЭ, Ливан, Оман, Иордания, Египет и Ирак, есть большие возможности.

«Если все получится, многие государства пойдут за ними и Саудовской Аравией», - сказал он, добавив, что «за 30 лет произойдет арабское возрождение».

Саудовский принц заключил, что сейчас идет борьба за мировое лидерство, в которой он планирует принять участие, и у Ближнего Востока все получится.