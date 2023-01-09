Аутсорсинговый контактный центр как инструмент развития экономики

Современный контакт-центр – это прежде всего центр сбора и аналитики необходимой вам информации. Используя профессиональные IT-решения, опытные менеджеры Wilstream быстро настраивают все доступные каналы получения информации, собирают и обрабатывают ее так, чтобы клиенты Wilstream могли сразу сориентироваться в ситуации и принять верное решение.

В условиях информационной экономики главным фактором успеха в бизнесе и государственном управлении является достоверная информация, полученная из первых рук. Зная боли и желания своих потребителей, бизнес может создавать и совершенствовать свои продукты. Зная боли и желания населения, государственные органы могут вырабатывать эффективные меры поддержки.

Президент Ильхам Алиев , как дальновидный политик и государственный деятель, способный улавливать пульс современного мира и времени, говоря об основных направлениях нашего будущего развития, отмечает: «Основными факторами, ведущими страны к развитию, являются грамотность, знания, технологии, инновации, новшества… Без развития информационно-коммуникационных технологий современные общества не могут успешно функционировать». Возможность получить информацию, помощь и поддержку, услышать и понять друг друга, выработать совместные решения, договориться о взаимовыгодных условиях – важнейшие условие устойчивого социально-экономического развития. Решить эту задачу быстро и эффективно поможет инновационный аутсорсинговый контакт-центр Wilstream, открывший свой филиал в Баку в 2021 году.

Что может быть полезно бизнесу

Основываясь на более чем 20-летнем опыте Wilstream, можно уверенно утверждать, что построение клиентоориентированного бизнеса способно кратно увеличить оборот компании – без затрат на организацию, обучение, управление и контроль отдела штатных сотрудников.

- Исходящие звонки используются для опросов, анкетирования, а также поиска и привлечения новых клиентов. Немаловажной частью работы является и получение обратной связи от уже существующих клиентов, необходимой для развития ваших проектов, сервисов, товаров и услуг.

- Круглосуточный и бесперебойный прием входящих обращений в формате звонков, чатов, мессенджеров и других форм обратной связи. Для обратившегося связь будет бесшовной и эффективной. Оператор не только вежливо и внимательно примет обращение, но и сможет сразу ответить на возникающие вопросы, основываясь на хорошем знании вашего сервиса и продукта – для этого будет подготовлена подробная база знаний. А система сохранит всю историю общений, вне завимости от способа контакта. Итогом такой работы станет подробный, структурный отчет, на основании которого клиенты Wilstream сразу увидят точки роста для своего бизнеса.

Опыт Wilstream показывает, что каждый недовольный клиент – это ценный актив. Устраняя причину недовольства, компания не только совершенствует свой бизнес, но и значительно повышает лояльность такого клиента. Сформированное таким образом доверие окупается сторицей. Да и хорошая репутация бизнеса принесет заметные дивиденды.

Чем это может быть полезно государственным органам

Азербайджан богат нефтью, но это не единственное его богатство: люди - вот новая нефть. А люди, которые доверяют своему государству и знают, что будут услышаны, - настоящее золото. Именно на этом постулате строят свою экономическую политику современные развитые страны.

Марк Манчер, управляющий партнер консалтингового агентства Deloitte и учредитель бизнес-контакт-центра Deloitte для правительственных учреждений США, утверждает: "Правительство будущего – это система, способная быстро и обоснованно принимать решения и помогать людям развиваться, пользуясь важными для них услугами и льготам, в которых они нуждаются".

Западные страны сейчас невозможно представить без электронных правительств – максимально функциональных представительств госорганов в сети интернет, доступных 24/7. Но они лишь дополняют возможность граждан, представителей бизнеса и общественных организаций обращаться к госорганам напрямую. Для обеспечения бесперебойной и эффективной обратной связи правительства США и многих стран Европы привлекают профессиональные аутсорсинговые контакт-центры для:

- проведения опросов, социологических и рыночных исследований

- адресного информирования граждан и организаций

- обработки входящих обращений и предложений.

Привлечение аутсорсингового контакт-центра – это возможность не только сократить издержки на штатных сотрудников и свести к нулю человеческий фактор, но и увеличить время рабочего дня, а также быстро структурировать полученную информацию.

Опыт развитых стран показывает, что такие сервисы оказываются особенно незаменимы в периоды пиковой нагрузки, как это было в ситуации с пандемией или в случае вступления в силу новых законодательных актов. В такие периоды гражданам особенно нужны внимание и поддержка, разъяснение информации или консультация по работе того или иного учреждения. При этом вечно звонящие телефоны не отвлекают госслужащих от необходимых действий по урегулированию ситуации.

Шаг навстречу будущему

Технологии не стоят на месте. Собственные контакт-центры, созданные западными правительственными организациями десятки лет назад, все чаще сталкиваются с колоссальным техническим отставанием и необходимостью дорогостоящей модернизации. В то время как страны, начавшие развиваться относительно недавно, имеют колоссальное преимущество – возможность сразу внедрять новейшие технологии. К примеру, дубайское Управление дорог и транспорта (RTA) использует камеры с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы анализировать выражение лиц пользователей общественного транспорта и других дорожных сервисов до и после получения услуги. Это позволяет мгновенно получать и обрабатывать обратную связь об их клиентском опыте. С теми, кого система оценила как неудовлетворенных, сразу связываются для уточнения причин недовольства, что позволяет агентству предпринять шаги для улучшения своей работы. Но и тех, и других объединяет одно – качество их работы оценивается в том числе по индексу удовлетворенности граждан.

Будущее за теми, кто стремится к улучшению клиентского опыта в сфере своего влияния – как в бизнесе, так и госуправлении. Сейчас преимущество оказывается на стороне тех, кто готов делегировать непрофильные функции – клиентский сервис и общение с потребителями услуг – профессионалам с колоссальным опытом, необходимым инновационным оборудованием и глубокой экспертизой в своей области.

Многофункциональный аутсорсинговый контакт-центр Wilstream готов взять на себя решение этого важного и часто недооцененного вопроса – как в формате пакетного решения под ключ, так и с разработкой индивидуального проекта под ваши цели.

Почему Wilstream - это ваше лучшее решение:

- Выстраивает важные рутинные задачи в логичные процессы, освобождая ваши время и средства для решения стратегических вопросов.

- Обладает новейшим техническим обеспечением и предоставляет прозрачную отчетность.

- Безопасно: все данные клиентов защищены программными, физическими и юридическими инструментами.

- Профессиональная команда исключает любой "человеческий фактор": каждый проект тщательно подготавливается, все операторы проходят длительное обучения и аттестацию.

- Wilstream – это 20 лет опыта в самых разных индустриях, что позволяет гарантировать качественное решение любых задач.

- Цены на услуги Wilstream доступны всем: готовы предложить пакет услуг от 300 AZN в месяц.

Wilstream всегда на связи, чтобы помочь отечественной экономике развиваться, уверенно смотря в завтрашний день.