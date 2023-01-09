Что обсуждалось на сессии Верховного Меджлиса Нахчывана ОБНОВЛЕНО

Завершилась девятая сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва.

На сессии был утвержден бюджет на 2023 год, который увеличен по сравнению с предыдущими годами. Также были обсуждены вопросы снижения зависимости от дотаций.

В заключение выступил полномочный представитель президента

Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.

*** 11:35

В Нахчыване проходит девятая сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва.

На сессии обсудят итоги социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики в 2022 году; утверждение бюджета НАР на 2023 год; утверждение бюджета Государственного фонда социальной защиты населения на 2023 год; утверждение бюджета фонда страхования от безработицы на 2023 год.