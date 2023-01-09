Завершилась девятая сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва.

На сессии был утвержден бюджет на 2023 год, который увеличен по сравнению с предыдущими годами. Также были обсуждены вопросы снижения зависимости от дотаций.

В заключение выступил полномочный представитель президента

Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.