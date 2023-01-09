Пашинян готов восстановить железную дорогу с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность армянской стороны приступить к восстановлению своего участка железной дороги Араздейен - Нахчыван - Мегри - Горадиз, а также автомобильного сообщения. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 10 января.

Он указал, что Армения заинтересована в том, чтобы стать транспортным перекрестком.

В случае открытия сообщения между Арменией и Азербайджаном перевозки по маршруту Север - Юг станут гораздо активнее. Армения готова идти по этому пути, добавил Пашинян.

"Если мы хотим превратить Армению в развитую и безопасную страну, мы должны изменить качество отношений в регионе. Здесь мы видели больше опасений, чем возможностей. Но, возможно, пришло время посмотреть на это под другим углом", - заявил Пашинян.