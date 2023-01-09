Пашинян назвал гаранта безопасности Армении

Армения не может самостоятельно обеспечить собственную безопасность, гарантом безопасности Еревана является Россия, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

«Армения - гарант безопасности Карабаха, гарант безопасности Армении - Россия. Если Армения могла бы обеспечить собственную безопасность, то в нашей формуле безопасности не было бы написано, что гарантом безопасности является Россия», - сказал Пашинян.

Пашинян вновь заявил о том, что России стоит инициировать обсуждения в Совбезе ООН о наделении своих миротворцев международным мандатом или направлении в регион международной миротворческой миссии.