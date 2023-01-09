Суд снял арест с дома экс-главы Baku Steel Company

Бакинский суд по тяжким преступлениям принял решение снять арест с дома, купленного экс-главой Baku Steel Company Расимом Мамедовым у народной артистки Айгюн Кязымовой на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе столицы, сообщает haqqin.az.

Суд пришел к заключению, что вышеупомянутый объект был приобретен легальным путем, поэтому решение об аресте необоснованно.

Напомним, Расим Мамедов был задержан сотрудниками СГБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 308.2, 179.4, 178.3.2 УК Азербайджана.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2022 года Расим Мамедов был приговорен к 14 годам лишения свободы. Кроме того, было конфисковано его имущество стоимостью около 70 млн манатов.