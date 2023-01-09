The New York Times: бои за Бахмут заставили Украину поменять стратегию

Власти Украины, ранее сомневавшиеся в целесообразности боев с большими потерями, поменяли свою точку зрения. Об этом пишет The New York Times в своей статье, посвященной развитию ситуации под городом Бахмут, где в настоящее время идут ожесточенные бои.

Еще недавно, напоминает The New York Times, президент Украины Владимир Зеленский открыто говорил, что не уверен, стоила ли борьба за два разрушенных города Северодонецк и Лисичанск жизней около 100 украинских военных в сутки. Но сейчас оборона Бахмута, тоже сильно разрушенного, стала для Украины символом национальной борьбы с россиянами.

По словам аналитиков, тактическая ценность Бахмута вызывает большие сомнения, но теперь эта битва – самая продолжительная за все время войны – имеет большое стратегическое значение для обеих сторон. Патовая ситуация на этом участке фронта заставляет украинскую армию менять стратегию.

В других крупных сражениях, отмечает издание, ВСУ удавалось избегать прямых столкновений, удачно маневрируя и используя предоставленное Западом оружие дальнего действия, чтобы заставить Россию отступить. Сейчас украинскому командованию приходится подстраиваться под новые реалии, предлагаемые противником, а именно под российские массы живой силы, идущие в лобовые атаки.