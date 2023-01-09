В Баку снова пойдет снег
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 января.
Как говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове временами будет идти снег, который к вечеру постепенно прекратится, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 1-3 градуса мороза, днем - ближе к 0.
Атмосферное давление составит 785 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.
На дорогах образуется гололед.
В районах Азербайджана снег, местами интенсивный, туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью 3-7 градуса мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в горах ночью - 18-22, днем - 7-12 градусов мороза.
На дорогах гололедица.