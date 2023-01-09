В Баку снова пойдет снег

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 января.

Как говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове временами будет идти снег, который к вечеру постепенно прекратится, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-3 градуса мороза, днем - ближе к 0.