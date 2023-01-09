Наиля Аскер-Заде без «русского принца», но с Илоном Маском: узнал ли ее владелец Twitter?

Издание пишет, что небольшой пропагандистский жест Аскер-Заде совершила и во время матча. Она обратилась к Илону Маску, который на тот момент был самым богатым человеком в мире (впоследствии из-за резкого падения акций Twitter внезапно лишился этого статуса, став «беднее» на 43 миллиарда долларов - ред.). Фотографии Аскер-Заде разместила в своих аккаунтах в социальных сетях несколько дней назад. На них видно, как журналистка что-то показывает Маску своими жестами.

Шотландское издание The Herald опубликовало фотографию журналистки и телеведущей азербайджанского происхождения, одной из пропагандисток Кремля Наили Аскер-Заде с новым владельцем социальной сети Twitter, основателем компании Space X Илоном Маском. Селфи было сделано во время финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре. 35-летняя журналистка наблюдала за игрой на VIP-трибуне стадиона, на котором сборная Аргентины обыграла Францию после серии пенальти.

«Госпожа Аскер-Заде привыкла к таким VIP-кампаниям. Уроженка Баку поднималась по карьерной лестнице в российских газетах и на телеканалах в качестве любимого интервьюера олигархов. Она имеет доступ к огромному богатству. Аскер-Заде путешествует по морям на суперъяхте и летает на самолете Bombardier стоимостью 60 миллионов долларов», - отмечает The Herald.

Издание также упоминает об отношениях Аскер-Заде с близким другом Путина, банкиром Андреем Костиным. Цитата из статьи:

«У госпожи Аскер-Заде есть «принц», о котором она неоднократно писала в Instagram. Однако личность этого человека настолько засекречена, что российский государственный регулятор СМИ в 2018 году заблокировал все упоминания о нем в соцсетях. Считается, что это одна из крупнейших спецопераций по внедрению цензуры, когда-либо проводившихся в Интернете, и направлена она лишь на то, чтобы россияне не узнали о романе Аскер-Заде с госбанкиром по имени генерал Андрей Костин, который старше своей возлюбленной на 30 лет. Костин, близкий друг и предполагаемый «кошелек» президента Владимира Путина, возглавлял государственный банк ВТБ на протяжении 20 лет. Официально он получает зарплату госслужащего. В 2018 году банкир попал под санкции США, а в начале 2022 года ему запретили въезд в Великобританию. Та же Великобритания официально наказала его «тайную» девушку за дезинформацию».

Британские власти заявили: «широко известно», что Аскер-Заде состоит в давних отношениях с Костиным. По их словам, она связана с двумя структурами российского режима, государственным телеконцерном ВГТРК и ВТБ.

Знал ли об этом новый владелец Twitter до встречи с Аскер-Заде? Мистер Маск не ответил на вопросы об инциденте. Возможно, он по сей день не знает о личности девушки, которая попросила с ним сфотографироваться.

Ведь несмотря на огромные усилия в борьбе с коррупцией и дезинформацией, имена путинских пропагандистов все еще не являются нарицательными за пределами России или бывшего Советского Союза.