Россия не предупреждала Китай о вторжении в Украину Financial Times
Вопреки слухам, во время Олимпиады в Пекине Россия не предупреждала Китай о вторжении в Украину, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.
Издание сообщает, что замглавы МИД Китая понизили в должности из-за того, что он не смог спрогнозировать российское вторжение в Украину.
Путин не предупреждал Си Цзиньпина о нападении на Украину, но говорил, что Россия будет готова ответить в случае атаки украинской армии на российские территории, отмечает издание.
По данным FT, Китай допускает, что Россия выйдет из войны с Украиной экономически и политически ослабленной "второстепенной державой".
В феврале прошлого года американские СМИ связывали дату вторжения России в Украину с проведением Олимпиады. В частности, указывалось, что дата вторжения будет после Олимпиады в Пекине, чтобы "осчастливить китайского лидера".