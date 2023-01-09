Вопреки слухам, во время Олимпиады в Пекине Россия не предупреждала Китай о вторжении в Украину, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Издание сообщает, что замглавы МИД Китая понизили в должности из-за того, что он не смог спрогнозировать российское вторжение в Украину.