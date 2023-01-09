Американский экономист предрек серьезный долговой кризис

«Мы приближаемся к переломному моменту, который изменит жизнь кредиторов и заемщиков, будь то государственные или частные, - отметил он. - Через десятилетие мы можем столкнуться с матерью всех долговых кризисов».

Такое мнение эксперт выразил в опубликованном во вторник интервью испанской газете El Mundo.

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, считает, что через 10 лет может произойти самый серьезный долговой кризис.

Рубини обратил внимание на то, что Испания, как и большинство европейских стран, имеет большой государственный и частный долг.

По его словам, «государственные органы обременены долгами и, как и во многих странах, также наблюдается рост долга предприятий и теневой банковской системы».

Экономист также обратил внимание на «старение населения» Испании и необходимость в этой связи в скором времени провести реформу пенсионного обеспечения.

«Политика подразумевает жертвы в краткосрочной перспективе ради общего благополучия в долгосрочной перспективе, - считает он. - Неважно, живете ли вы в демократии или автократии: политическая экономика состоит в том, чтобы дать пинок проблеме, как если бы это была консервная банка, которую вы нашли на улице».