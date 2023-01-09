Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет прояснять детали позиции Армении, которая не собирается проводить учения организации в 2023 году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении, я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении», - сказал он.

По словам Пескова, Москва продолжит диалог с Ереваном по всем вопросам, в том числе и тем, которые сейчас являются очень сложными.

Во вторник премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Армении считают нецелесообразным проведение на своей территории учений ОДКБ, и они не состоятся в этом году.