Шойгу рассказал про грандиозные планы обновления российской армии

Минобороны России примет «исчерпывающие меры» для «качественного обновления вооруженных сил», что «позволит сдержать агрессию против России и ее союзников», заявил во вторник глава ведомства Сергей Шойгу, открывая первое в 2023 году селекторное совещание в министерстве.

Он отметил, что российскому Минобороны также предстоит модернизировать работу военкоматов и «улучшить механизмы реагирования на гражданские инициативы».

«Россия будет повышать боевые возможности Воздушно-космических сил и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов», - сказал Шойгу.

Кроме того, отметил российский министр, в ближайших планах – «расширение арсеналов современных ударных средств».

Также, по словам Шойгу «необходимо совершенствовать систему управления и связи, в этих целях планируется активно использовать технологии искусственного интеллекта».

«Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», - сказал он.

Россия, заявил Шойгу, продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность: «Ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства».

«В ближайшее время Минобороны предстоит модернизировать работу военкоматов - оцифровать базы данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями и промышленностью, а также обновить систему гражданской и территориальной обороны, а также будет улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания», - заявил он.