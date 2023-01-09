Пашинян о мирном договоре с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока не получен ответ от Азербайджана о предложениях по поводу мирного соглашения.
Об этом он сказал во вторник в ходе пресс-конференции.
«Процесс таков. Мы отправили Азербайджану свои предложения по поводу мирного договора, но пока не получили ответа. Мы готовы подписать мирный договор и делаем для этого все от нас зависящее», - сказал премьер.
Пашинян заверил, что обязательно сообщит о готовности документа.
При этом он отметил, что в Ереване откажутся от документа, «если он не будет соответствовать государственным интересам Армении».
Премьер подчеркнул, что Армения готова к заключению договора и сделает все от нее зависящее.
«Подписание документа станет хорошей новостью, поскольку будет означать, что стороны смогли сбалансировать свои интересы», - сказал он.