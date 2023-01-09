Пашинян о мирном договоре с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока не получен ответ от Азербайджана о предложениях по поводу мирного соглашения.

Об этом он сказал во вторник в ходе пресс-конференции.

«Процесс таков. Мы отправили Азербайджану свои предложения по поводу мирного договора, но пока не получили ответа. Мы готовы подписать мирный договор и делаем для этого все от нас зависящее», - сказал премьер.

Пашинян заверил, что обязательно сообщит о готовности документа.