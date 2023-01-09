Азербайджан занял 76-е место в обновленном рейтинге паспортов Henley & Partners Visa Restrictions Index на 2023 год. Граждане страны могут посещать без визы 70 стран мира. Это на одну страну больше, чем в прошлом году.

В 2022 году Азербайджан занимал в данном рейтинге 78-е место.

В то же время пятый год подряд рейтинг сильнейших паспортов мира по количеству безвизовых направлений (или с визой по прибытии) возглавляет Япония – для обладателей ее паспортов открыты 193 страны мира из 227. Сингапур и Южная Корея заняли второе место с результатом 192 безвизовых направления.

Мировой индекс визовых ограничений (Visa Restrictions Index) компании Henley&Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Обновляемый ежегодно индекс паспортов Henley считается стандартным справочным инструментом для граждан мира и суверенных государств при оценке места паспорта в глобальном спектре мобильности.