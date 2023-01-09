Кремль о повторном перемирии в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности повторного объявления режима прекращения огня в Украине.

«Это зависит от решения верховного главнокомандующего», - сказал Песков журналистам.

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина, которым вводился режим прекращения огня 6 и 7 января, Песков заявил, что реакция на него была необъяснимой и циничной как со стороны Киева, так и со стороны многих западных лидеров.

Вместе с тем спикер Кремля отметил, что указ о прекращении огня преследовал «гуманитарные цели».