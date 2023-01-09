ОДКБ погнали из Армении: куда идем?

Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прорабатывает предложения о возможности проведения в 2023 году совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ не в Армении, а на территории других стран-членов организации.

Об этом заявил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Он указал, что Объединенный штаб получил информацию от Министерства обороны Армении о нецелесообразности проведения в 2023 году на территории страны учения с Миротворческими силами ОДКБ.

«В Объединенном штабе ОДКБ в настоящее время вырабатываются предложения о возможности проведения такого учения на территории других государств-членов ОДКБ и уточнении Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год», - сказал Щегрикович.