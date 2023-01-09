Кремль заявил о вовлеченности НАТО и США в войну в Украине

По его словам, «де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружениями, технологиями, разведывательной информацией».

«Опосредованно, косвенно, НАТО и США, безусловно, принимают участие в этом конфликте», - сказал он.

Вовлеченность НАТО и США в ситуацию на Украине очевидна, они де-факто стали косвенной стороной конфликта, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков также опроверг утверждения, что заявления властей РФ об участии НАТО в конфликте в Украине могут подталкивать альянс к наращиванию помощи Киеву.

«Нет, нам так не кажется», - сказал он, комментируя заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, что события на Украине - это не столкновение между Москвой и Киевом, а военное противостояние НАТО с Россией.

«Патрушев констатирует реальное положение дел. Вряд ли здесь что-то может более спровоцировать НАТО и США на наращивание поставок. Мы видим, что наращивание поставок идет ежедневно, изменяется в сторону усложнения и усиления боевых характеристик поставляемых вооружений, их количественные параметры, боеприпасы, номенклатура. Интенсифицируется процесс обучения украинских военных, все это нами всячески фиксируется, все это является ничем иным, как косвенным вовлечением этих стран в конфликт. Это не предположение, это абсолютная констатация, с этим нельзя спорить», - подчеркнул он.