Сын Васифа Талыбова прогулял сессию Верховного Меджлиса

Экс-председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, депутат от избирательного округа №7 Васиф Талыбов и его сын, депутат Нахчыванского городского избирательного округа №25 Сеймур Талыбов впервые за все время не приняли участия в сегодняшней, девятой по счету сессии законодательного органа Автономной Республики.

Напомним, на сегодняшней сессии с участием полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли был утвержден бюджет на 2023 год, а также обсуждены вопросы снижения зависимости от дотаций.