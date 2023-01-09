Пашинян: Я готов подписать договор с Азербайджаном. На основе предложений России

Ереван готов подписать документ «по урегулированию карабахского конфликта» в рамках предложений России, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своей пресс-конференции во вторник, 10 января.

«Мы готовы подписать документ основанный на российских предложениях и сегодня я еще раз это подтверждаю. Важно решить вопрос сейчас, чем его откладывать на потом. Отложенное решение означает продолжение противостояния», - сказал Пашинян.