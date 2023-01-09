В Москве судят азербайджанца и еще пятерых «нурсистов»

В Москве суд начал рассматривать дело против шести жителей российской столицы из-за чтения книг турецкого богослова Саида Нурси. Среди фигурантов дела азербайджанец Парвиз Октай оглу Зейналов и еще пять человек - Евгений Тарасов, Мукажан Ксюпов, Урдаш Абдуллаев, Ильмир Абдуллин и Николай Нестерович. Их обвиняют в организации деятельности «экстремистской организации» (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году Тарасов создал ячейку международного религиозного объединения «Нурсисты» в Москве, зная, что объединение признано в РФ экстремистским. Кроме того, как считает обвинение, на протяжении четырех лет он делал «все возможное» для продолжения экстремистской деятельности организации.

В том числе Тарасов стал приглашать в свою квартиру людей для «поэтапной трансформации личности и изменения мировоззрения в соответствии с идеологией учения Саида Нурси», заключили следователи. Согласно обвинительному заключению, эти учения «направлены на формирование у обучающихся убежденности в приверженности определенным религиозным знаниям и взглядам».

По словам адвокатов подсудимых, никто из них своей вины в экстремизме не признает. Они рассчитывают добиться оправдательного приговора.