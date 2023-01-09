Власти Пакистана выдали ордер на арест Имрана Хана

Комиссия по наблюдению за выборами в Пакистане выдала ордера на арест экс-премьер-министра республики Имрана Хана и ряда других лидеров оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) по обвинению в оскорблении и неуважении судебной власти.

Как сообщает издание Daily Pakistan, при этом экс-глава пакистанского правительства и его коллеги по партии могут избежать ареста и остаться на свободе под залог.

Ранее Имран Хан, а также члены руководства ДЗС Асад Умар и Фавад Чаудхри отказались явиться на слушания в Комиссию по наблюдению за выборами и Верховный суд страны после возбуждения против них нескольких уголовных дел, в том числе за нарушение закона о борьбе с терроризмом. В связи с неоднократным отказом от явки и их оскорблениями в адрес властей Верховный суд разрешил Комиссии по наблюдению за выборами выдать ордера на арест Хана и других оппозиционных политиков. Экс-премьер и его соратники считают обвинения против них незаконными и сфабрикованными.