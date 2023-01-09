Армения не против оператора для обслуживания дорог с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что со стороны Еревана было предложение пригласить международного оператора для обслуживания дорог с Азербайджаном.
«Мы предложили пригласить международного оператора для обслуживания дорог с Азербайджаном. В мире это распространенная практика. Но Азербайджан на этот вариант не согласился», - сказал Пашинян.
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