Армения не против оператора для обслуживания дорог с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что со стороны Еревана было предложение пригласить международного оператора для обслуживания дорог с Азербайджаном.

«Мы предложили пригласить международного оператора для обслуживания дорог с Азербайджаном. В мире это распространенная практика. Но Азербайджан на этот вариант не согласился», - сказал Пашинян.