В Кремле не подтвердили переговоры Медведева с Нуланд в Турции

Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил слухи о том, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Турции переговоры с экс-спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

По его словам, фейков в Telegram-каналах сейчас больше, чем правдивой информации, пишут российские СМИ.

«Нет, не могу [это подтвердить]. Могу только повторить свой вчерашний призыв. К сожалению, количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превышать количество правдивой информации, поэтому давайте относиться к этому творчески и философски», - сказал Песков.