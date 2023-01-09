В Джебраиле до сих пор находят брошенные армянами пулеметы и гранатометы
В ходе проведенных сотрудниками отдела полиции Джебраильского района мероприятий на административной территории района обнаружено значительное количество боеприпасов, сообщает Бардинская региональная группа пресс-службы МВД.
«В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на освобожденных от оккупации территориях, на заброшенных военных позициях были обнаружены и изъяты 11 автоматов, 2 пулемета, 7 гранатометов, 2 снайперские винтовки, 2 оптических прицела, 59 различных видов снарядов, 7 780 патронов различного калибра и другое вооружение», - говорится в сообщении.