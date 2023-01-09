Журналисты обнаружили у Абрамовича еще 10 яхт и судов

Российский миллиардер Роман Абрамович обладает несколькими не задекларированными ранее активами, включая 10 яхт и судов, которыми он владеет через офшорные компании и трастовые фонды. В материалах Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), о которых пишет Forbes, эти данные не учитывают шесть яхт Абрамовича, о которых уже известно.

В распоряжении расследователей оказались документы MeritServus, кипрской компании, оказывающей корпоративные услуги российским олигархам. В них говорится, что восемь из десяти обнаруженных судов Абрамовича «используются для обслуживания» Eclipse, 162-метровой мегаяхты стоимостью $427 миллионов. Eclipse в настоящее время пришвартована в турецком порту Бодрум вместе с еще тремя яхтами Абрамовича — 140-метровой Solaris за $475 млн, 55-метровой Halo за $38 млн и 67-метровой Garcon за $20 млн.

Полученные OCCRP документы также показывают, что Абрамович владеет катером Umbra A, стоимость которого в отчете за 2016 год оценивается примерно в $1 млн, и 24-метровой яхтой Kewpie стоимостью около $3 млн. Судно зарегистрировано на Бермудских островах и в настоящее время находится на французской заморской территории Сен-Бартелеми, где пришвартовано с начала ноября.

Его 49-метровая яхта Sussurro в $11 млн уже почти год пришвартована в городе Ла-Сьота на Французской Ривьере. Еще одна яхта, 50-метровая Aquamarine за $30 млн, по-видимому, все еще находится в Нидерландах. Конечным владельцем Aquamarine является компания с Британских Виргинских островов, которую Абрамович передал своему деловому партнеру Дэвиду Давидовичу 24 февраля 2022 года.